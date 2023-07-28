Ночью в Запорожье сильный дождь и ветер натворили беды в городе. Городские службы с утра устраняют последствия ночной непогоды.
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В Запорожье задержки электротранспорта из-за непогоды
Из-за оборванных контактных электросетей есть задержки электротранспорта. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Последствия непогоды в Запорожье / Фото Анатолий Куртев
В Днепре бушевала страшная непогода
- Накануне Днепр накрыли мощные дожди с грозами, а также град и шквальный ветер. Большая буря наделала много вреда.
- Сильный ветер в Днепре сорвал шифер с крыш, выкорчевал деревья и повредил машины. В одном из районов города дерево упало на балкон. К счастью, обошлось без пострадавших.
- На левобережной части Днепра дерево повалилось на киоск с кофе. Возле стадиона "Монтажник" ствол дерева свалился на автомобиль, в котором находились люди.
- Возле новостройки на Калиновой улице ветром сорвало кусок крыши, который упал на проезжей части и заблокировал движение на двух полосах. Из-за сильного ливня некоторые улицы Днепра подтопило.
- В результате непогоды в некоторых районах Днепра возникли проблемы со светом. Непогода оборвала линии электропередач.
- Похожая непогода недавно была в Одессе и Львове. В Одессе сильный ливень с градом превратил некоторые улицы города в реки. Во Львове улицы города тоже залило водой из-за сильных дождей, которые сопровождались грозами и градом.