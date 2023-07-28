Кроме того, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В части регионов объявили штормовое предупреждение.
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Прогноз погоды на 28 июля
Украину снова накроют дожди с грозами и шквальным ветром. Без осадков будет только в западных и северных регионах. В других областях – ожидаются значительные осадки.
Впрочем, дожди не принесут значительного похолодания. На Западе, где будет сухо, прогнозируется от +21 до +24 градусов тепла днем. Похожая температура будет и в северных и центральных областях – +20…+24 градуса. На Востоке страны будет немного жарче – там местами температура воздуха будет +26 градусов. Жарче всего будет на Юге – столбики термометров могут подняться до +27 градусов, а местами – и до +30.
Ветер в пятницу, 28 июля, будет северо-западным, около 7 – 12 метров в секунду.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев – +22...+24;
- Ужгород – +21...+23;
- Львов – +21...+23;
- Ивано-Франковск – +22...+24;
- Тернополь – +22...+24;
- Черновцы – +22...+24;
- Хмельницкий – +22...+24;
- Луцк – +21...+23;
- Ровно – +22...+24;
- Житомир – +22...+24;
- Винница – +22...+24;
- Одесса – +25...+27;
- Николаев – +23...+25;
- Херсон – +21...+23;
- Симферополь – +22...+24;
- Кропивницкий – +22...+24;
- Черкассы – +22…+24;
- Чернигов – +22...+24;
- Суммы – +20...+22;
- Полтава – +19...+21;
- Днепр – +19...+21;
- Запорожье – +20...+22;
- Донецк – +22...+24;
- Луганск – +24…+26;
- Харьков – +23…+25.
Прогноз погоды на 28 июля. / Карта Укргидрометцентра
В части областей объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают, что в большинстве областей, где ожидаются осадки, – I уровень опасности. Да, в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской
и Винницкой областей – грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях ожидаются дожди.
Из-за ухудшения погодных условий в этих регионах было объявлено штормовое предупреждение.
Опасные метеорологические явления 28 июля / Карта Укргидрометцентра