Пока нет официального прогноза Укргидрометцентра на последний месяц лета. Впрочем, по предварительным расчетам, в первые дни августа будет преобладать поле высокого давления, рассказала синоптик Наталья Птуха.

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Чем будет удивлять погода в начале августа

В последнюю неделю июля сохранится переменная погода. По словам синоптика, у нас опять же не будет стабильно по всей Украине какого-нибудь антициклона и страшной жары.

По предварительным расчетам, 1 и 2 августа будет преобладать поле высокого давления.

То есть, это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: +30 и выше будет не только по Югу, но и по остальным областям,

– отметила Наталья Птуха.

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