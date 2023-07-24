В понедельник в Украине преимущественно без осадков. Днем в основном пригреет до +24...+29 градусов. Впрочем, кое-где будет больше.
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В Украине прогнозируют сильную жару
В последующие двое суток в западных и северных, днем местами и центральных областях снова пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории – без осадков.
Температура ночью +15...+20 градусов. На Юге до +25. Днем +29...+35. В южных областях местами +36...+39 градусов. 26 июля в западных и северных областях +23...+28,
– отметили в Укргидрометцентре.
Заметим, что речь идет о температуре в тени. На солнце, конечно же, может быть еще больше, вероятно, кое-где и +40 градусов.
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Прогноз погоды на 24 июля / Скриншот из Укргидрометцентра
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Европу охватила аномальная жара
- Заметим, что раньше Европу накрыла аномальная жара. В Италии поэтому даже объявили красный уровень опасности.
- В Греции температура превысила 40 градусов. В час пик в Афинах даже закрыли туристическую достопримечательность Акрополь, чтобы защитить посетителей. Дело в том, что люди теряли сознание и подвергались тепловому удару.
- Кроме того, из-за жары в Испании вспыхнули масштабные пожары. Быстрому распространению огня способствовала засуха и сильный ветер. С острова Ла-Пальма эвакуировали не менее 500 человек. По словам президента Канарских островов, пожар, вспыхнувший утром 15 июля, уничтожил по меньшей мере 11 домов.
- Кстати, также высокие температуры достигли центральных частей Европы, в частности, пригрели в Германии и Польше.