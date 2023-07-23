Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда перестанет лить

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью воскресенья и понедельника температура существенно не изменится. Впрочем, днем повысится на 2 – 4 градуса.

23 – 24 июля преимущественно без осадков, лишь в южной и восточной частях в воскресенье местами кратковременные дожди с грозами,

– отметили синоптики.

Уже в понедельник почти по всей Украине, вероятно, будет сухо. На крайнем Западе без существенных осадков.

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Прогноз погоды на 24 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Впрочем, дальше дожди снова усилятся. Вероятно, во вторник и среду будет лить почти по всему государству. Кроме того, в очередной раз пройдут грозы.