Синоптики розповіли, яка буде погода найближчими днями. Про це пише 24 Канал.

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Коли перестане лити

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі неділі та понеділка температура істотно не зміниться. Втім, вдень підвищиться на 2 – 4 градуси.

23 – 24 липня переважно без опадів, лише у південній та східній частинах у неділю місцями короткочасні дощі з грозами,

– зазначили синоптики.

Вже у понеділок майже по всій Україні, ймовірно, буде сухо. На крайньому Заході без істотних опадів.

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Прогноз погоди на 24 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Втім, далі дощі знову посиляться. Ймовірно, у вівторок та середу литиме майже по всій державі. Окрім того, вкотре пройдуть грози.