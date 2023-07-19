Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заспокоїв українців. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказав Кудрицький про відключення світла

За словами голови правління Укренерго, поки що компанія не прогнозує ніяких обмежень. Водночас він зауважив, що під час спеки навантаження на енергосистему сильно зростає.

Ми дивимося дуже ретельно за прогнозом погоди. Розуміємо, яким буде споживання і його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5 – 1%,

– пояснив Кудрицький.

Він назвав збільшення споживання через високі температури еквівалентом одного-двох атомних блоків. За його словами, це дуже серйозні величини для енергосистеми. Однак в компанії знають, як вони зможуть покрити таке споживання.

Як в Укренерго справлятимуться з навантаженнями

Кудрицький пояснив, що імпорт електроенергії є одним зі способів покриття. Україна може імпортувати з Європи 1200 мегаватів. Це потужність більше одного атомного блоку в еквіваленті. Окрім цього Укренерго може використати ресурси, які є в системі, щоб споживачі не помітили цього навантаження.

Також голова правління компанії нагадав громадянам про важливість ощадливого ставлення до енергоресурсів. Він закликав українців за можливості економити енергію у вечірні години, коли споживання зростає найбільше, та трішки пожертвувати власним комфортом заради загальної справи.

Де в Україні останнім часом були проблеми зі світлом