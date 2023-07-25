Поки що немає офіційного прогнозу Укргідрометцентру на останній місяць літа. Втім, за попередніми розрахунками, у перші дні серпня переважатиме поле високого тиску, розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

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Чим дивуватиме погода на початку серпня

В останній тиждень липня збережеться мінлива погода. За словами синоптикині, у нас знову ж таки не буде стабільно по всій Україні якогось антициклону й страшенної спеки.

За попередніми розрахунками, 1 і 2 серпня переважатиме поле високого тиску.

Тобто це переважно без опадів. І, відповідно, температурні показники вже будуть дещо вищими: +30 і вище буде не тільки по Півдню, а і по решті областей,

– зазначила Наталія Птуха.

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