Саме тому синоптики рекомендують взяти з собою парасольки, щоб випадково не потрапити під дощ. Водночас погода на решті території нашої країни буде без опадів.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Температура по всіх областях нашої країни залишиться фактично без змін, порівняно з попередніми днями. У більшості областей вона становитиме від +23 до +25 градусів.
Так на Заході литимуть короткочасні дощі й будуть грози, а температура сягне від +22 до +27 градусів. Цього дня найхолодніше буде у Львівській області, а найтепліше – на Закарпатті.
На Півночі та Сході нашої держави також дощитиме. Температура там буде від +22 до +26 градусів. Негода омине хіба що українську столицю – Київ. Адже там прогнозують мінливу хмарність, а температура буде від +23 до +25 градусів.
Негоди також не буде і в центральних областях України. Температура там коливатиметься від +23 до +25 градусів. У цих областях буде мінлива хмарність та повна відсутність опадів.
Спекотною погода буде та Півдні, адже температура там сягне від +24 до +29 градусів. Найбільш жарко буде цього разу в Одесі, температура там коливатиметься від +27 до +29 градусів, тому не забудьте з собою панамку, сонцезахисні окуляри та крем для засмаги.
Температура в обласних центрах України
Київ – +23...+25
Ужгород – +25...+27
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +23...+25
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +23...+25
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +23...+25
Прогноз погоди на 29 липня / Карта Укргідрометцентру