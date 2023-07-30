В понедельник снова по всей стране будет переменная облачность. Ветер будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.
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Где ожидаются осадки 31 июля
На Западе, Севере, Центре и части Востока ожидаются умеренные кратковременные дожди. Возможны грозы. В юго-восточной части Украины в понедельник осадков не будет.
Дневная температура на Западе составит +22…+25. На Севера и в Центре столбики термометров будут показывать +24…+26. Жарко будет на Востоке и Юге. Там температура может подняться до +30.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +24...+26
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +23...+25
- Винница – +23...+25
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +27...+29
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +27...+29
- Донецк – +27...+29
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +25...+27
Прогноз погоды на 31 июля / Карта Укргидрометцентра