В понедельник снова по всей стране будет переменная облачность. Ветер будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Где ожидаются осадки 31 июля

На Западе, Севере, Центре и части Востока ожидаются умеренные кратковременные дожди. Возможны грозы. В юго-восточной части Украины в понедельник осадков не будет.

Дневная температура на Западе составит +22…+25. На Севера и в Центре столбики термометров будут показывать +24…+26. Жарко будет на Востоке и Юге. Там температура может подняться до +30.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27



Прогноз погоды на 31 июля / Карта Укргидрометцентра