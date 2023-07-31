Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Кстати говоря Стабильной жары не будет: какую погоду ждать в начале августа, где будет дождь

Прогноз погоды на последний месяц лета

Обычно средняя лунная температура в августе составляет +18…+24 градуса. Впрочем, ожидается, что в этом году она будет несколько выше нормы.

По прогнозу средняя месячная температура +20...+25 градусов, в Карпатах +16...+18, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, что месячное количество осадков ожидается в пределах 31-73 миллиметров, в Карпатах 90-112 миллиметров. Кстати, это также на 80 –100% в пределах нормы.

Синоптик, предположила, что в августе, наверное, будет немного меньше осадков. Объяснила, что все-таки должна быть компенсация за большое количество в июле.

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Обратите внимание! Наталья Птуха также рассказала, что по предварительным прогнозам, стабильной, жаркой погоды в начале августа еще не будет. Сохранится тенденция, что на Западе и Севере несколько прохладнее и больше дождей, а на Юге и Востоке – более высокая температура и меньше осадков.

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Прогноз погоды на 1 августа / Скриншот из Укргидрометцентра