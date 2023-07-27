Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, внаслідок негоди в кількох районах міста почало зникати світло, передає 24 Канал.

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Масштабна негода у Севастополі

Увечері 27 липня Севастополь накрила потужна злива. Одразу після цього на дорогах утворилися ріки, а машини перетворилися на човни.

У Севастополі апокаліпсис зі зливою: дивіться відео

Також у місті не вщухає грім, а блискавки йдуть одна за одною. Вода настільки заполонила місто, що там машини буквально почали тонути.

У Севастополі тонуть машини: дивіться відео

Згодом у місті почалися перші відключення світла. Так званий віцегубернатор Севастополя Євген Горлов повідомив, що без електрики залишилися Корабельна сторона та Ластова через те, що на районній підстанції відключилася лінія електропередачі.

Севастополь пливе внаслідок негоди: дивіться відео

Згодом у місті також почав іти град. Через це люди не могли піти додому, а мусили перечікувати негоду на зупинках громадського транспорту.

У Севастополі пішов град: дивіться відео

У мережі також з'явилися фото граду, який накрив Севастополь. Він нібито був розміром з куряче яйце



Град у Севастополі був розміром з яйце / Фото з місцевих телеграм-каналів

Був навіть і такий град, який цілком ймовірно міг опинитися у книзі рекордів Гіннеса. Адже його ширина була аж 14 сантиметрів.



14-сантиметровий град у Севастополі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Згодом вода почала стікати сходами міста. Накрило також і проспект Перемоги окупованого міста

Вода почала стікати сходами у Севастополі: дивіться відео

Але на цьому "велика вода" не зупинилися. Вона також почала затоплювати й діряві кримські автобуси, про що бідкалися місцеві жителі.

Вода дісталася й до автобусів у Криму: дивіться відео

Також жителі Криму "вдячні росіянам" за ремонт доріг у Криму. Адже тепер, коли йде злива на Литовську вулицю з болота стікає вся вода і навіть пробиває ворота.

У Криму "ріка" пробила ворота: дивіться відео

"Велика вода" також дісталася і будинків Севастополя. Так, люди намагалися відчинити двері на двір, але їм завадила вода, яка пробралася у під'їзд будівлі.

Вода в Севастополі дісталася під'їздів: дивіться відео

Зрештою було навіть і таке, що злива та штормовий вітер зірвали дах будівлі у Севастополі. Варто зазначити, що місцева окупаційна влада попереджала про шторм, однак сама, як завжди, не підготувалася для ліквідації наслідків негоди.

У Севастополі зірвало дах будівлі: дивіться відео

Згодом жителям Севастополя увірвався терпець і вони почали самі ліквідувати наслідки негоди. Так, один з місцевих жителів почав черпати воду, але, вочевидь, це в нього не дуже гарно виходило.

У Севастополі жителі почали черпати воду: дивіться відео

Потім так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв наголосив, що за його дорученням створено спільний оперативний штаб так званого Севавтодору та департаменту Міськгосподарства для усунення наслідків сильної зливи. За його словами, нині у місті від Севавтодору працюють 6 бригад: 30 осіб та 10 одиниць техніки.

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