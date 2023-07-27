Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, в результате непогоды в нескольких районах города начал исчезать свет, передает 24 Канал.

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Масштабное ненастье в Севастополе

Вечером 27 июля Севастополь накрыл мощный ливень. Сразу после этого на дорогах образовались реки, а машины превратились в лодки.

В Севастополе апокалипсис со ливнем: смотрите видео

Также в городе не утихает гром, а молнии следуют одна за другой. Вода настолько заполонила город, что там машины буквально начали утопать.

В Севастополе тонут машины: смотрите видео

Впоследствии в городе начались первые отключения света. Так называемый вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов сообщил, что без электричества остались Корабельная сторона и Ластовая из-за того, что на районной подстанции отключилась линия электропередачи.

Севастополь плывет в результате непогоды: смотрите видео

Вскоре в городе также начал идти град. Поэтому люди не могли пойти домой, а должны пережидать непогоду на остановках общественного транспорта.

В Севастополе пошел град: смотрите видео

В сети также появились фото града, накрывшего Севастополь. Он якобы был размером с куриное яйцо.



Град в Севастополе был размером с яйцо / Фото из местных телеграм-каналов

Был даже и такой град, который по всей вероятности мог оказаться в книге рекордов Гиннеса. Ведь его ширина была 14 сантиметров.



14-сантиметровый град в Севастополе / Фото из местных телеграм-каналов

Впоследствии вода начала стекать по лестнице города. Накрыло также и проспект Победы оккупированного города

Вода начала стекать по лестнице в Севастополе: смотрите видео

Но на этом "большая вода" не остановилась. Она также начала затапливать и дырявые крымские автобусы, о чем жаловались местные жители.

Вода добралась и до автобусов в Крыму: смотрите видео

Также жители Крыма "благодарны россиянам" за ремонт дорог в Крыму. Ведь теперь, когда идет ливень на Литовскую улицу, из болота стекает вся вода и даже пробивает ворота.

В Крыму "река" пробила ворота: смотрите видео

"Большая вода" также досталась и домам Севастополя. Да, люди пытались открыть дверь во двор, но им помешала вода, проникшая в подъезд здания.

Вода в Севастополе досталась подъездам: смотрите видео

В конце концов, было даже такое, что ливень и штормовой ветер сорвали крышу здания в Севастополе. Стоит отметить, что местные оккупационные власти предупреждали о шторме, однако сами, как всегда, не подготовились для ликвидации последствий непогоды.

В Севастополе сорвало крышу здания: смотрите видео

Впоследствии жителям Севастополя лопнуло терпение и они начали сами ликвидировать последствия непогоды. Да, один из местных жителей начал черпать воду, но, очевидно, это у него не очень хорошо получалось.

В Севастополе жители начали черпать воду: смотрите видео

Затем так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что по его поручению создан совместный оперативный штаб так называемого Севавтодора и департамента Горхозяйства для устранения последствий сильного ливня. По его словам, в настоящее время в городе от Севавтодора работают 6 бригад: 30 человек и 10 единиц техники.

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