Так, в городе пришлось расчищать улицы снегоуборочной техникой. И это все – среди лета.

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Что в Германии натворила непогода

Из-за ливня и града вода затопила подземные автостоянки, подвалы и жилые дома. К операции по ликвидации последствий шторма были задействованы около 250 членов профессиональной пожарной команды и всех подразделений добровольной пожарной команды.

Также в результате непогоды уровень воды в реке Эхац поднялся на 1,5 метра в считанные минуты, из-за чего она на время вышла из берегов.

Отмечается, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют обычную летнюю погоду – солнце и жару.

Непогода в Германии / фото Bild

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