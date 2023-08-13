На всей территории нашего государства будет наблюдаться небольшая облачность. Какая будет температура, пишет 24 Канал.

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Прогноз погоды на 14 августа

Синоптики отметили, что в понедельник на территории Украины без осадков. Очень сильный ветер тоже не ожидается. Он будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 13…+18, на Юге до 21 градуса тепла. Днем +27...+32,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Также добавили, что в столице ночью +14...+16 градусов, днем около 25.

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Прогноз погоды на 14 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

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Температура в крупнейших городах

  • Киев +29...+31
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +29...+31
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +29...+31
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +29...+31
  • Луцк +28...+30
  • Ровно +28...+30
  • Житомир +29...+31
  • Винница +29...+31
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +28...+30
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +28...+30
  • Чернигов +29...+31
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +28...+30
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +26...+28