На всей территории нашего государства будет наблюдаться небольшая облачность. Какая будет температура, пишет 24 Канал.
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Прогноз погоды на 14 августа
Синоптики отметили, что в понедельник на территории Украины без осадков. Очень сильный ветер тоже не ожидается. Он будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью 13…+18, на Юге до 21 градуса тепла. Днем +27...+32,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Также добавили, что в столице ночью +14...+16 градусов, днем около 25.
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Прогноз погоды на 14 августа / Скриншот из Укргидрометцентра
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Температура в крупнейших городах
- Киев +29...+31
- Ужгород +28...+30
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +29...+31
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +29...+31
- Луцк +28...+30
- Ровно +28...+30
- Житомир +29...+31
- Винница +29...+31
- Одесса +27...+29
- Николаев +29...+31
- Херсон +28...+30
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +28...+30
- Чернигов +29...+31
- Сумы +26...+28
- Полтава +26...+28
- Днепр +28...+30
- Запорожье +29...+31
- Донецк +25...+27
- Луганск +26...+28
- Харьков +26...+28