На всей территории нашего государства будет наблюдаться небольшая облачность. Какая будет температура, пишет 24 Канал.

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Прогноз погоды на 14 августа

Синоптики отметили, что в понедельник на территории Украины без осадков. Очень сильный ветер тоже не ожидается. Он будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 13…+18, на Юге до 21 градуса тепла. Днем +27...+32,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Также добавили, что в столице ночью +14...+16 градусов, днем около 25.

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Прогноз погоды на 14 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

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Температура в крупнейших городах