Синоптики прогнозировали, что в эту ночь лишь в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь. Впрочем, в других регионах уже без осадков, пишет 24 Канал.

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Где прогнозируют сильную жару

В Укргидрометцентре рассказали, что в воскресенье будет дуть преимущественно западный ветер. Кстати, он будет умеренным. Далее, в понедельник и вторник, – слабое и переменное направление.

Температура ночью 11 – 18 градусов, на побережье морей до 23. Днем 13 августа 22 – 27 градусов. На Востоке, Юге страны и Закарпатье до 30. 14 – 15 августа в Украине +27...+32,

– отметили синоптики.

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Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, в среду, вероятно, пригреет еще больше. Кроме того, будет преобладать ясная погода. Не забудьте перед выходом на улицу использовать солнцезащитный крем.

Столбики термометров на Западе, вероятно, достигнут до +33, иногда даже 34. На Юге – до 35 градусов тепла. Между тем, на Севере и Востоке немного прохладнее. В частности, до +32 и +30 соответственно.

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Ориентировочный прогноз на 16 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати говоря, ранее синоптик Наталья Птуха отмечала, что начиная с 13 – 14 августа дождей станет меньше. Днем снова будет +30 и выше в большинстве регионов, а не только на Юге. Вероятно, во второй декаде августа уже будет меньше осадков и соответственно немного выше значения температуры.