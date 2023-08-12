Людям разрешено пребывание на пляжах с 08:00 до 20:00. Выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб, запрещен.

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Первые открытые зоны:

пляж Калетон,

Инклюзивный пляж,

муниципальный пляж (район 14 Фонтана),

пляж "Икра",

пляж "Чайка",

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

В Одесской ОВА отметили, что список разрешенных пляжей со временем будет дополняться по мере прохождения проверок.

Какие ограничения действуют во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги при обнаружении подозрительных предметов во время шторма от 2 баллов на береговых сооружениях, за пределами зон для купания пребывания людей запрещено.

В Одессе открыли пляжи / Фото горсовет Одессы и "Думская"

В Одесской ОВА рассказали, что на открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых изгородей от взрывоопасных предметов.

При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное совещание на готовых к посещению пляжах. Он заявил пляжи, не прошедшие проверку, опасны для посещения.

Отдыхающие уже нарушают запреты

Как пишет "Думская", на пирсах сидят спасатели и контролируют, чтобы люди не заплывали в буферную зону, а тем более не подплывают в сетку.

Однако отдыхающие не особо переживают, где официально открыта зона, а где нет. Люди купаются и на соседних "запретных" пляжах.

Военные сделали все от себя зависящее

Пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что людям нужно отдавать себе отчет, что это не полноценный курорт или пляжный сезон, а открытие определенных зон для оздоровления граждан.

По ее словам, задача местных властей заботиться о безопасности граждан и обеспечить соответствующие условия безопасности.

Гуменюк отметила, что перспективы открытия зон отдыха зависит от ряда факторов. Среди них: возможно ли ограничить выброс мин на побережье, обеспечить людям укрытие при ракетной опасности, обеспечить постоянное наблюдение спасателей.

Как сказала Гуменюк, военные со своей стороны обеспечили все от себя зависящее касательно открытие зон для отдыха. Речь идет о том, что десантно-опасные участки прикрыты, предупреждения об имеющихся угрозах и рисках до населения и органов власти донесены.

"Далее военные выполняют свою работу, а местные власти свою", – резюмировала Гуменюк.