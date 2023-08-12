Людям дозволено перебування на пляжах з 08:00 до 20:00. Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб, заборонений.

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Перші відкриті зони:

пляж Калетон,

Інклюзивний пляж,

муніципальний пляж (район 14 Фонтану),

пляж "Ікра",

пляж "Чайка",

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

В Одеській ОВА зазначили, що список дозволених пляжів з часом буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

Які обмеження діють під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів на берегових спорудах, поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

В Одесі відкрили пляжі / Фото міськрада Одеси та "Думская"

В Одеській ОВА розповіли, що на відкритих зонах для купання обов'язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Мер Одеси Геннадій Труханов провів виїзну нараду на пляжах, які готові до відвідування. Він заявив, що, пляжі, які не пройшли перевірку, небезпечні для відвідування.

Відпочивальники вже порушують заборони

Як пише "Думская", на пірсах сидять рятувальники і контролюють, щоб люди не запливали в буферну зону, а тим паче не підпливали до сітки.

Однак, відпочивальники не особливо переймаються, де офіційно відкрита зона, а де ні. Люди купаються і на сусідніх "заборонених" пляжах.

Військові зробили все від себе залежне

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що людям потрібно усвідомлювати, що це не повноцінний курорт чи пляжний сезон, а відкриття певних зон для оздоровлення громадян.

За її словами, завдання місцевої влади опікуватися безпекою громадян та забезпечити відповідні безпекові умови.

Гуменюк зазначила, що перспективи відкриття відпочивальних зон залежить від ряду факторів. Серед них: чи можливо обмежити викид мін на узбережжя, забезпечити людям укриття у разі ракетної небезпеки, забезпечити постійне спостереження рятувальників.

Як сказала Гуменюк, військові зі свого боку забезпечили все від себе залежне щодо відкриття зон для відпочинку. Мовиться про те, що десантно-небезпечні ділянки прикриті, попередження про наявні загрози й ризики до населення й органів влади донесені.

"Далі військові виконують свою роботу, а місцева влада свою", – резюмувала Гуменюк.