Синоптики прогнозували, що цієї ночі лише у Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий дощ. Втім, в інших регіонах вже без опадів, пише 24 Канал.

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Де прогнозують сильну спеку

В Укргідрометцентрі розповіли, що у неділю дутиме переважно західний вітер. До речі, він буде помірним. Далі, у понеділок та вівторок, – слабкий і змінних напрямків.

Температура вночі 11 – 18 градусів, на узбережжі морів до 23. Вдень 13 серпня 22 – 27 градусів. На Сході, Півдні країни та Закарпатті до 30. 14 – 15 серпня в Україні +27...+32,

– зазначили синоптики.

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Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, у середу, ймовірно пригріє ще більше. Окрім того, переважатиме ясна погода. Тож не забудьте перед виходом на вулицю використати сонцезахисний крем.

Стовпчики термометрів на Заході, ймовірно, сягнуть до +33, подекуди навіть 34. На Півдні – до 35 градусів тепла. Тим часом на Півночі та Сході трохи прохолодніше. Зокрема, до +32 та +30 відповідно.

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Орієнтовний прогноз на 16 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, раніше синоптикиня Наталія Птуха зазначала, що починаючи з 13 – 14 серпня дощів поменшає. Вдень знову буде +30 і вище у більшості регіонів, а не лише на Півдні. Ймовірно, у другій декаді серпня вже буде менше опадів і, відповідно, трохи вищі значення температури.