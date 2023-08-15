За попередніми розрахунками, осінь в Україні буде теплою та сухою. Про це повідомила метеоролог Укргідрометцентру Віра Балабух.
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Очікується, що в першій половині місяця на значній частині території нашої держави ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень в Україні, ймовірно, буде теплим і посушливим.
Середня за сезон температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатись кожного дня, але переважатимуть особливо на Заході країни,
– зазначила метеоролог.
Віра Балабух додала, що суттєве похолодання настане, як тільки спостерігатиметься стійке зниження середньої за добу температури повітря нижче, ніж 15 градусів Цельсія.
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