Игорь Кибальчич прогнозировал, что до конца августа в Украине ожидается преимущественно жаркая погода. Будет ли она в начале сентября, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в первые дни осени

По прогнозу Кибальчича, в пятницу, 1 сентября, неустойчивая погода с осадками удержится на Западе, днем также местами в Киевской и Черниговской областях. В остальных регионах – преимущественно сухо.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, с порывами 5 –10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем в западных областях +23...+28, на остальной части страны +29...+34,

– отметил синоптик.

Также рассказал, что в выходные, 2 – 3 сентября, малоподвижный атмосферный фронт испортит погоду в западных областях. Там периодически ожидаются кратковременные дожди.

На остальной территории Украины осадков не предполагается. Ветер восточный, северо-восточный, 7 –12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +13…+18 градусов, днем +28…+33. Только на Западе несколько прохладнее. В частности, 22 – 27 градусов тепла.

Похоже, летняя жара пока не спешит отступать. Прогноз погоды на сентябрь уже в скором времени читайте на сайте 24 Канала.