Ігор Кібальчич прогнозував, що до кінця серпня в Україні очікується переважно спекотна погода. Чи буде вона на початку вересня, передає 24 Канал.

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Яка буде погода у перші дні осені

За прогнозом Кібальчича, у п'ятницю, 1 вересня, нестійка погода з опадами утримається на Заході, вдень також місцями у Київській та Чернігівській областях. У решті регіонів – переважно сухо.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, з поривами 5 – 10 метрів на секудну.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень у західних областях +23...+28, на решті країни +29...+34,

– зазначив синоптик.

Також розповів, що на вихідних, 2 – 3 вересня, малорухомий атмосферний фронт зіпсує погоду у західних областях. Там періодично очікуються короткочасні грозові дощі.

На решті території України опадів не передбачається. Вітер східний, північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, вдень +28…+33. Тільки на Заході дещо прохолодніше. Зокрема, 22 – 27 градусів тепла.

Тож, схоже, що літня спека поки що не поспішає відступати. Прогноз погоди на вересень уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.