У понеділок дощі очікуються у більшості регіонів нашої держави. Також можлива гроза. Буде мінлива хмарність, передає 24 Канал.

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В яких областях будуть дощі та грози

"Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донеччини та Луганщини, місцями короткочасний дощ, гроза", – зазначили синоптики.

Додали, що вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вдень пригріє до +31...+36. Лише у східних й Сумській областях буде дещо прохолодніше. Зокрема, там +25...+30.

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Прогноз погоди на 28 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, 29 серпня в Україні також місцями пройде короткочасний дощ, гроза. У середу, 30 серпня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях всюди грозові опади. На решті території – без дощу.

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Орієнтовний прогноз на 30 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Зверніть увагу! раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що короткочасні дощі завжди зливового характеру. Перерва між опадами повинна бути понад 3 години. Окрім того, вони не дуже тривалі, можуть йти, припинятися, а тоді знову відновлюватися.

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