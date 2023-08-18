Коли ж саме чекати зниження температури, заморозків та першого снігу, розповіли синоптики.

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Заморозки, ожеледь і навіть снігопад

За попередніми розрахунками, у першій половині вересня на значній території нашої держави зберігатиметься літня погода. Загалом цей місяць, ймовірно, буде теплим та посушливим, розповіла метеоролог Віра Балабух

Очікується, що середня за сезон температура повітря може бути на один градус вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Однак, наголосила метеоролог, це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися кожного дня. Втім, переважатимуть особливо на Заході.

Натомість суттєве похолодання настане як тільки спостерігатиметься стійке зниження середньої за добу температури повітря нижче, ніж 15 градусів Цельсія. Згодом буде більш точний прогноз.

Цікаво, що в жовтні та листопаді середня місячна температура також може бути на 1 градус вищою за норму. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, а температура повітря – знижуватиметься, тож ночі ставатимуть холоднішими.

Зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед в Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму,

– підкреслила Віра Балабух.

Додали, що ці затоки арктичного повітря, ймовірно, будуть короткочасними та не інтенсивними.