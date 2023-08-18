Когда же ожидать снижения температуры, заморозков и первого снега, рассказали синоптики.

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Заморозки, гололедица и даже снегопад

По предварительным расчетам, в первой половине сентября на значительной территории нашего государства будет сохраняться летняя погода. В целом, этот месяц, вероятно, будет теплым и засушливым, рассказала метеоролог Вера Балабух

Ожидается, что средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус выше по сравнению с последними десятилетиями. Однако, подчеркнула метеоролог, это не значит, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться каждый день. Впрочем, преобладают особенно на Западе.

Существенное похолодание наступит как только будет наблюдаться устойчивое снижение средней за сутки температуры воздуха ниже 15 градусов Цельсия. Со временем будет более точный прогноз.

Интересно, что в октябре и ноябре средняя месячная температура также может быть на 1 градус выше нормы. Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, а температура воздуха – снижаться, и ночи станут холоднее.

Растет количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, туманы и заморозки. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе. Поэтому погода в течение второй половины осени может оказаться неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха может быть выше климатической нормы,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавили, что эти заливы арктического воздуха, вероятно, будут кратковременными и не интенсивными.