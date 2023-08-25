В Укргідрометцентрі прогнозували, що 25 серпня буде без опадів. Втім, далі знову очікуються дощі, пише 24 Канал.

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Коли чекати похолодання

Синоптики оприлюднили прогноз погоди на три доби – з 25 по 27 серпня. Зазначили, що вночі стовпчики термометрів сягатимуть +12...+18 градусів, на узбережжі морів до 22 тепла. Натомість вдень +23...+28. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Півдні +27...+32 градуси.

У суботу на Північному Заході країни, вдень у неділю місцями у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Підвищення температури на 2 – 4 градуси,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Раніше начальник відділу метеорологічних прогнозів у коментарі "РБК-Україна" зазначив, що істотні зміни погоди до кінця місяця не очікуються.

Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють на початку вересня (похолодання),

– підкреслив Владислав Білик.

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