В понедельник дожди ожидаются в большинстве регионов нашего государства. Возможна гроза. Будет переменная облачность, передает 24 Канал.

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В каких областях будут дожди и грозы

"Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западной части, Донецкой и Луганской области, местами кратковременный дождь, гроза", – отметили синоптики.

Добавили, что ветер будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Днем пригреет до +31...+36. Только в восточных и Сумской областях будет несколько прохладнее. В частности, там +25…+30.

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Прогноз погоды на 28 августа / Скриншот из Укргидрометцентра.

Кстати, 29 августа в Украине местами пройдет кратковременный дождь, гроза. В среду, 30 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях повсюду грозовые осадки. На остальной территории – без дождя.

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Ориентировочный прогноз на 30 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

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Обратите внимание! ранее в комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что кратковременные дожди всегда ливневого характера. Перерыв между осадками должен быть более 3 часов. Кроме того, они не слишком продолжительны, могут идти, прекращаться, а затем снова восстанавливаться.

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