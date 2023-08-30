Синоптики також прогнозують погіршення погодних умов, а тому в частині областей оголосили штормове попередження. Втім, попри опади, зберігається й пожежна небезпека.
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Погода 31 серпня буде різною в кожному куточку нашої країни. Так, на Заході буде прохолодно, як для літа, – стовпчики термометрів не підіймуться вище +25 градусів. на решті територій буде тепліше. У північних, центральних та південних областях прогнозують від +28 до +32 градусів. На Сході стовпчики термометрів місцями можуть піднятися й до +33 градусів.
Опади накриють західні, частину центральних, Одеську та Миколаївську області. Дощитиме 31 серпня й у Києві. Як прогнозують синоптики, дощі будуть короткочасними, проте з грозами, а місцями – з градом. Крім того, у деяких районах можуть бути пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Через погіршення погодних умов на Заході, а також у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики оголосили штормове попередження 31 серпня / Карта Укргідрометцентру
Разом з тим, в Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки, окрім західних, Запорізької та Луганської областей.
Пожежна небезпека в Україні 31 серпня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ – +28...+30;
- Ужгород – +20...+22;
- Львів – +20...+22;
- Івано-Франківськ – +22...+24;
- Тернопіль – +23...+25;
- Чернівці – +24...+26;
- Хмельницький – +23...+25;
- Луцьк – +19...+21;
- Рівне – +20...+22;
- Житомир – +23...+25;
- Вінниця – +26...+28;
- Одеса – +26...+28;
- Миколаїв – +29...+31;
- Херсон – +30...+32;
- Сімферополь – +32...+34;
- Кропивницький – +30...+32;
- Черкаси – +29...+31;
- Чернігів – +28...+30;
- Суми – +26...+28;
- Полтава – +29...+31;
- Дніпро – +30...+32;
- Запоріжжя – +31...+33;
- Донецьк – +29...+31;
- Луганськ – +27...+29;
- Харків – +27...+29.
Прогноз погоди в Україні 31 серпня / Карта Укргідрометцентру