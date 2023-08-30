Да, несмотря на температурные рекорды, во многих городах синоптики прогнозируют порывы ветра, грозы и даже град.

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30 августа штормовое предупреждение было объявлено на Западе Украины

30 августа в западных областях прогнозируют грозы, а днем сильные дожди. В отдельных районах град и шквалы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности.

В каких регионах объявили предупреждение:

В Волынской области,

В Ровенской области,

В Житомирской области,

Во Львовской области,

В Тернопольской области,

В Хмельницкой области,

В Закарпатской области,

В Ивано-Франковской области,

В Винницкой области,

В Черновицкой области.

31 августа тоже будет бурлить ненастье

31 августа грозы прогнозируют почти на всем на Правобережье. В отдельных районах может выпасть град, шквалы ветра тоже будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В этот день синоптики также объявили и уровень опасности.

Где объявили предупреждение 31 августа: