Да, несмотря на температурные рекорды, во многих городах синоптики прогнозируют порывы ветра, грозы и даже град.
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30 августа штормовое предупреждение было объявлено на Западе Украины
30 августа в западных областях прогнозируют грозы, а днем сильные дожди. В отдельных районах град и шквалы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности.
В каких регионах объявили предупреждение:
- В Волынской области,
- В Ровенской области,
- В Житомирской области,
- Во Львовской области,
- В Тернопольской области,
- В Хмельницкой области,
- В Закарпатской области,
- В Ивано-Франковской области,
- В Винницкой области,
- В Черновицкой области.
31 августа тоже будет бурлить ненастье
31 августа грозы прогнозируют почти на всем на Правобережье. В отдельных районах может выпасть град, шквалы ветра тоже будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В этот день синоптики также объявили и уровень опасности.
Где объявили предупреждение 31 августа:
- В Волынской области,
- В Ровенской области,
- В Житомирской области,
- Во Львовской области,
- В Тернопольской области,
- В Хмельницкой области,
- В Закарпатской области,
- В Ивано-Франковской области,
- В Винницкой области,
- В Черновицкой области,
- В Черкасской области,
- В Кировоградской области
- В Николаевской области,
Одесской области.