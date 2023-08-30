Так, попри температурні рекорди, в багатьох містах синоптики прогнозують пориви вітру, грози та навіть град.

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30 серпня штормове попередження оголосили на Заході України

30 серпня в західних областях прогнозують грози, а вдень значні дощі. В окремих районах град та шквали вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності.

У яких регіонах оголосили попередження:

  • У Волинській області,
  • У Рівненській області,
  • У Житомирській області,
  • У Львівській області,
  • У Тернопільській області,
  • У Хмельницькій області,
  • У Закарпатській області,
  • У Івано-Франківській області,
  • У Вінницькій області,
  • У Чернівецькій області.

31 серпня теж вируватиме негода

31 серпня грози прогнозують майже на всьому на Правобережжі. В окремих районах може випасти град, шквали вітру теж сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У цей день синоптики також оголосили І рівень небезпечності.

Де оголосили попередження 31 серпня:

  • У Волинській області,
  • У Рівненській області,
  • У Житомирській області,
  • У Львівській області,
  • У Тернопільській області,
  • У Хмельницькій області,
  • У Закарпатській області,
  • У Івано-Франківській області,
  • У Вінницькій області,
  • У Чернівецькій області,
  • У Черкаській області,
  • У Кіровоградській області,
  • У Миколаївській області,
  • В Одеській області.