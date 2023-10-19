Коли ж чекати дощів і як довго вони будуть, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зверніть увагу Морози відступлять: коли в Україні буде потепління

Коли чекати дощу

Синоптикиня зауважила, що принаймні до п'ятниці в більшості областей залишається погода без опадів. Пояснила, це через те, що наразі ми перебуваємо під такою периферією антициклону, відповідно, є поле дещо підвищеного тиску. І воно забезпечить погоду без опадів до 20 жовтня. Далі – зміна синоптичної ситуації.

Саме в п'ятницю, 20 жовтня, вже відбудеться зміна погодних умов. На Півночі країни очікуємо невеликий дощ, може навіть мокрий сніг пролітати. Температура вночі та в день буде в межах 2 – 7 градусів тепла. На решті території – дощі. На Півдні країни лише без істотних опадів,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що у південних та східних областях також можуть бути пориви вітру у межах 15 – 20 метрів за секунду.

Читайте також Дощ – на Заході, тепло – на Півдні: прогноз погоди на 19 жовтня

Орієнтовний прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Дощі пройдуть і 22 жовтня. Зокрема, очікуються у західних, північних, вдень місцями і центральних областях. Тепло буде більше з Півдня надходити на територію України. Там вже тільки дощі залишаться, вночі ще подекуди з мокрим снігом. А решта регіонів – без істотних опадів.

Литиме щонайменше до понеділка. Так, 23 жовтня помірні, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі.

Варто побачити Українські Карпати замело снігом, вдарив мороз: фото засніжених вершин

Орієнтовний прогноз погоди на 23 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру