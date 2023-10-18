Уже цього тижня в частині областей пригріє до +26 градусів. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли чекати потепління

Коли надійде атмосферний фронт, буде більше хмарності, тому нічна температура трошки підвищиться. Водночас денна дещо знизиться. Однак, це не стосується південних областей. Там будуть доволі комфортні погодні мови.

"Якщо 20 жовтня у нас там переважно 2 – 7 градусів, особливо у північній частині України, то на Півдні у цей час до 20 градусів тепла може бути. Тобто ось такий контраст температур", – підкреслила Наталія Птуха.

Високі температури у південних областях ще затримаються. Так, до 21 жовтня очікується 14 – 20. До речі, уже з неділі відчутно потепліє по всій Україні.

22 жовтня температура у північних та східних областях вночі 4 – 9 тепла, вдень 11 – 17; у західних та центральних областях вночі 7 – 13, вдень 15 – 21; у південній частині вночі 11 – 17, вдень 20 – 26,

– розповіла синоптикиня.

Наталія Птуха додала, що 23 жовтня вночі 7 – 13, на Півдні навіть до +17, у західних областях 4 – 9 градусів тепла. Вдень 14 – 19, на Півдні до 23, у західних та північних областях 9 – 15.

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Яка буде погода 19 жовтня