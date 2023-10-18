Попри те що уже середина осені, погода досить приємна, хоча позначки на термометрах опускаються все нижче і нижче. Разом з тим усе частіше дощить.

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Прогноз по регіонах

Зокрема, 19 жовтня прогнозують опади в західних регіонах нашої держави. Жителям Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей варто подбати про наявність парасольок при собі.

Окрім того, метеорологи попереджають про короткочасні дощі у певних північних та східних регіонах. Температура у відповідних областях буде доволі низькою.

На решті території без опадів (у Центрі та на Півдні – 24 Канал). У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.

Також синоптики зазначають, що температура вночі буде від 0 до 5 градусів за Цельсієм тепла, а вдень від 9 до 14 градусів. Водночас на Півдні вночі від 3 до 8 градусів, а вдень від 13 до 18 градусів.

Температура в обласних центрах

  • Київ +11...+13
  • Ужгород +10...+12
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +11...+13
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +17...+19
  • Миколаїв +16...+18
  • Херсон +15...+17
  • Сімферополь +15...+17
  • Кропивницький +13...+15
  • Черкаси +12...+14
  • Чернігів +9...+11
  • Суми +9...+11
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +13...+15
  • Донецьк +12...+14
  • Луганськ +10...+12
  • Харків +11...+13


Прогноз погоди на 19 жовтня / Карта Укргідрометцентру