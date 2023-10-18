Попри те що уже середина осені, погода досить приємна, хоча позначки на термометрах опускаються все нижче і нижче. Разом з тим усе частіше дощить.

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Прогноз по регіонах

Зокрема, 19 жовтня прогнозують опади в західних регіонах нашої держави. Жителям Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей варто подбати про наявність парасольок при собі.

Окрім того, метеорологи попереджають про короткочасні дощі у певних північних та східних регіонах. Температура у відповідних областях буде доволі низькою.

На решті території без опадів (у Центрі та на Півдні – 24 Канал). У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Також синоптики зазначають, що температура вночі буде від 0 до 5 градусів за Цельсієм тепла, а вдень від 9 до 14 градусів. Водночас на Півдні вночі від 3 до 8 градусів, а вдень від 13 до 18 градусів.

Зверніть увагу! У Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер прогнозують південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура в обласних центрах

Київ +11...+13

Ужгород +10...+12

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +11...+13

Чернівці +11...+13

Хмельницький +11...+13

Луцьк +10...+12

Рівне +11...+13

Житомир +11...+13

Вінниця +13...+15

Одеса +17...+19

Миколаїв +16...+18

Херсон +15...+17

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +13...+15

Черкаси +12...+14

Чернігів +9...+11

Суми +9...+11

Полтава +10...+12

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +12...+14

Луганськ +10...+12

Харків +11...+13



Прогноз погоди на 19 жовтня / Карта Укргідрометцентру