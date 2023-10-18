Несмотря на то что уже середина осени, погода довольно приятная, хотя отметки на термометрах опускаются все ниже и ниже. Вместе с тем все чаще дождь.

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Прогноз по регионам

В частности, 19 октября прогнозируют осадки в западных регионах нашего государства. Жителям Львовской, Тернопольской, Закарпатской областей следует позаботиться о наличии зонтов при себе.

Кроме того, метеорологи предупреждают о кратковременных дождях у некоторых северных и восточных регионах. Температура в соответствующих областях будет достаточно низкой.

На остальной территории без осадков (в Центре и на Юге – 24 канал). В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный от 5 до 10 метров в секунду,

– пишут в Укргидрометцентре.

Также синоптики отмечают, что температура ночью будет от 0 до 5 градусов Цельсия тепла, а днем от 9 до 14 градусов. В то же время на Юге ночью от 3 до 8 градусов, а днем от 13 до 18 градусов.

Обратите внимание! В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируют юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах

Киев +11...+13

Ужгород +10...+12

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +11...+13

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +11...+13

Луцк +10...+12

Ровно +11...+13

Житомир +11...+13

Винница +13...+15

Одесса +17...+19

Николаев +16...+18

Херсон +15...+17

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +12...+14

Чернигов +9...+11

Сумы +9...+11

Полтава +10...+12

Днепр +13...+15

Запорожье +13...+15

Донецк +12...+14

Луганск +10...+12

Харьков +11...+13



Прогноз погоды на 19 октября / Карта Укргидрометцентра