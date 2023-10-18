Несмотря на то что уже середина осени, погода довольно приятная, хотя отметки на термометрах опускаются все ниже и ниже. Вместе с тем все чаще дождь.
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Прогноз по регионам
В частности, 19 октября прогнозируют осадки в западных регионах нашего государства. Жителям Львовской, Тернопольской, Закарпатской областей следует позаботиться о наличии зонтов при себе.
Кроме того, метеорологи предупреждают о кратковременных дождях у некоторых северных и восточных регионах. Температура в соответствующих областях будет достаточно низкой.
На остальной территории без осадков (в Центре и на Юге – 24 канал). В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный от 5 до 10 метров в секунду,
– пишут в Укргидрометцентре.
Также синоптики отмечают, что температура ночью будет от 0 до 5 градусов Цельсия тепла, а днем от 9 до 14 градусов. В то же время на Юге ночью от 3 до 8 градусов, а днем от 13 до 18 градусов.
Температура в областных центрах
- Киев +11...+13
- Ужгород +10...+12
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +10...+12
- Ровно +11...+13
- Житомир +11...+13
- Винница +13...+15
- Одесса +17...+19
- Николаев +16...+18
- Херсон +15...+17
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +12...+14
- Чернигов +9...+11
- Сумы +9...+11
- Полтава +10...+12
- Днепр +13...+15
- Запорожье +13...+15
- Донецк +12...+14
- Луганск +10...+12
- Харьков +11...+13
Прогноз погоды на 19 октября / Карта Укргидрометцентра