Несмотря на то что уже середина осени, погода довольно приятная, хотя отметки на термометрах опускаются все ниже и ниже. Вместе с тем все чаще дождь.

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Прогноз по регионам

В частности, 19 октября прогнозируют осадки в западных регионах нашего государства. Жителям Львовской, Тернопольской, Закарпатской областей следует позаботиться о наличии зонтов при себе.

Кроме того, метеорологи предупреждают о кратковременных дождях у некоторых северных и восточных регионах. Температура в соответствующих областях будет достаточно низкой.

На остальной территории без осадков (в Центре и на Юге – 24 канал). В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный от 5 до 10 метров в секунду,
– пишут в Укргидрометцентре.

Также синоптики отмечают, что температура ночью будет от 0 до 5 градусов Цельсия тепла, а днем от 9 до 14 градусов. В то же время на Юге ночью от 3 до 8 градусов, а днем от 13 до 18 градусов.

Температура в областных центрах

  • Киев +11...+13
  • Ужгород +10...+12
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +11...+13
  • Черновцы +11...+13
  • Хмельницкий +11...+13
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Винница +13...+15
  • Одесса +17...+19
  • Николаев +16...+18
  • Херсон +15...+17
  • Симферополь +15...+17
  • Кропивницкий +13...+15
  • Черкассы +12...+14
  • Чернигов +9...+11
  • Сумы +9...+11
  • Полтава +10...+12
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +13...+15
  • Донецк +12...+14
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +11...+13


Прогноз погоды на 19 октября / Карта Укргидрометцентра