До п'ятниці в більшості областей залишатиметься погода без опадів. Далі буде зміна погодних умов. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли погіршиться погода
Наразі Україна перебуває під периферією антициклону, відповідно трохи поле підвищеного тиску. Воно забезпечить погоду без опадів. Однак, в п'ятницю, 20 жовтня вже буде зміна синоптичної ситуації.
На Півночі країни очікуємо вже на невеликий дощ, мокрий сніг навіть може пролітати. Температура вночі та вдень всього-на-всього 2 – 7 тепла. На решті території – дощі,
– розповіла Наталія Птуха.
Додала, що лише на Півдні буде без істотних опадів. Також наголосила, що вдень у південних і східних областях можуть бути пориви вітру в межах 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптикиня зауважила, що через територію України пролягатиме атмосферний фронт, у північних областях більше. Зокрема, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській.
Але це тільки північні райони. Тобто на півдні цих областей, які я перерахувала, скоріш за все, буде рідка фаза опадів, просто дощ. У нас країна велика, навіть у межах однієї області погода може різнитися,
– підкреслила Птуха.
Уточнила, що варто звернути увагу саме на 20 і 21 жовтня. Не забувайте свої парасольки в більшості областей, окрім південних та східних.
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Орієнтовний прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру