До п'ятниці в більшості областей залишатиметься погода без опадів. Далі буде зміна погодних умов. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли погіршиться погода

Наразі Україна перебуває під периферією антициклону, відповідно трохи поле підвищеного тиску. Воно забезпечить погоду без опадів. Однак, в п'ятницю, 20 жовтня вже буде зміна синоптичної ситуації.

На Півночі країни очікуємо вже на невеликий дощ, мокрий сніг навіть може пролітати. Температура вночі та вдень всього-на-всього 2 – 7 тепла. На решті території – дощі,

– розповіла Наталія Птуха.

Додала, що лише на Півдні буде без істотних опадів. Також наголосила, що вдень у південних і східних областях можуть бути пориви вітру в межах 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптикиня зауважила, що через територію України пролягатиме атмосферний фронт, у північних областях більше. Зокрема, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській.

Але це тільки північні райони. Тобто на півдні цих областей, які я перерахувала, скоріш за все, буде рідка фаза опадів, просто дощ. У нас країна велика, навіть у межах однієї області погода може різнитися,

– підкреслила Птуха.

Уточнила, що варто звернути увагу саме на 20 і 21 жовтня. Не забувайте свої парасольки в більшості областей, окрім південних та східних.

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Орієнтовний прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! За прогнозом Укргідрометцентру, у ніч на 19 жовтня в Україні також очікуються морози. Втім, поки що обійдеться без великих мінусів. Зокрема, буде від +4 до -2 градусів.