Станом на 08:30 у Карпатах була також обмежена видимість. До слова, перший сніг у горах випав 8 жовтня.

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Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 метрів), вітер західний, 7 метрів за секунду, температура повітря мінус 6 градусів,

– мовиться у повідомленні.

У мережі також опублікували світлину з гори Піп Іван Чорногірський. На ній видно, як снігом засипало усе навкруги, а пейзаж нагадує справжню зимову казку.



Засніжена гора Іван Піп 17 жовтня / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У коментарях під світлиною українці відреагували на засніжені гори:

"Містично гарно!";

"Гарно там як! Хочу ще раз там побувати! Там якісь дивні відчуття!";

"Зима знову підкралася раптово".

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