Станом на 08:30 у Карпатах була також обмежена видимість. До слова, перший сніг у горах випав 8 жовтня.

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Яка погода в Карпатах

Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 метрів), вітер західний, 7 метрів за секунду, температура повітря мінус 6 градусів,
– мовиться у повідомленні.

У мережі також опублікували світлину з гори Піп Іван Чорногірський. На ній видно, як снігом засипало усе навкруги, а пейзаж нагадує справжню зимову казку.


Засніжена гора Іван Піп 17 жовтня / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У коментарях під світлиною українці відреагували на засніжені гори:

  • "Містично гарно!";
  • "Гарно там як! Хочу ще раз там побувати! Там якісь дивні відчуття!";
  • "Зима знову підкралася раптово".

Сніг у Карпатах: останні новини

  • Перший сніг випав у Карпатах 8 жовтня. Тоді температура повітря складала усього 1 градус тепла, а на горі Іван Піп зафіксували перший сніг. Синоптики зазначають, що цього року сніг випав пізніше, ніж торік. Так, у 2022 році вперше засніжило в Карпатах 18 вересня.
  • 10 жовтня у мережі опублікували нові світлини з гори Іван Піп. На них видно, як Карпати засипало снігом.
  • Після цього у горах потеплішало й увесь сніг розтанув. Засипало Піп Іван зранку 16 жовтня. Тоді температура повітря опустилася нижче нуля, а видимість стала поганою – до 30 метрів.