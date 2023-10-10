Станом на 9 ранку 10 жовтня у на горі Піп Іван 5 градусів морозу. Перший сніг у Карпатах випав 8 жовтня.

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Яка погода в Карпатах

На горі Піп Іван Чорногірський туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 метри за секунду, температура повітря 5 градусів морозу,

– розповіли на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

Вони також показали фото зимової казки у горах.



У Карпатах вже сніг та 5 градусів морозу / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

До речі, перший сніг в Україні випав на горі Піп Іван, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, 8 жовтня 2023 року. Температура повітря там становила 1 градус тепла, пориви вітру сягали вже до 8 метрів за секунду.

9 жовтня на горі Піп Іван було ясно. Вранці там температура сягнула 6 градусів морозу, був західний вітер до 7 метрів за секунду.



Погода в Карпатах 9 жовтня / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Якою буде погода в Україні: коротко