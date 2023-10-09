Синоптики прогнозують, що в Україні у вівторок буде мінлива хмарність. На більшості території без опадів.

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На більшості території України у вівторок не очікуються опади

Водночас у північно-східних областях та в Криму вдень буде невеликий дощ.

Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0 – 3 градуси, але вдень температура буде 7 – 12 градусів тепла.

Найтепліше буде на Півдні: в Одеській області та в Криму вночі 6 – 11 градусів та вдень 11 – 16 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +11...+13

Львів +9...+11

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +9...+11

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +9...+11

Житомир +10...+12

Вінниця +10...+12

Одеса +13...+15

Миколаїв +13...+15

Херсон +11...+13

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +11...+13

Черкаси +10...+12

Чернігів +8...+10

Суми +7...+9

Полтава +9...+11

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +11...+13

Донецьк +9...+11

Луганськ +8...+10

Харків +8...+10



Погода в Україні на 10 жовтня / Фото Укргідрометцентр