Синоптики прогнозують, що в Україні у вівторок буде мінлива хмарність. На більшості території без опадів.
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На більшості території України у вівторок не очікуються опади
Водночас у північно-східних областях та в Криму вдень буде невеликий дощ.
Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0 – 3 градуси, але вдень температура буде 7 – 12 градусів тепла.
Найтепліше буде на Півдні: в Одеській області та в Криму вночі 6 – 11 градусів та вдень 11 – 16 градусів тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +11...+13
- Львів +9...+11
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +9...+11
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +9...+11
- Житомир +10...+12
- Вінниця +10...+12
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +10...+12
- Чернігів +8...+10
- Суми +7...+9
- Полтава +9...+11
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +11...+13
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +8...+10
- Харків +8...+10
Погода в Україні на 10 жовтня / Фото Укргідрометцентр