Синоптики прогнозують, що в Україні у вівторок буде мінлива хмарність. На більшості території без опадів.

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На більшості території України у вівторок не очікуються опади

Водночас у північно-східних областях та в Криму вдень буде невеликий дощ.

Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0 – 3 градуси, але вдень температура буде 7 – 12 градусів тепла.

Найтепліше буде на Півдні: в Одеській області та в Криму вночі 6 – 11 градусів та вдень 11 – 16 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +9...+11
  • Ужгород +11...+13
  • Львів +9...+11
  • Івано-Франківськ +9...+11
  • Тернопіль +9...+11
  • Чернівці +10...+12
  • Хмельницький +10...+12
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +9...+11
  • Житомир +10...+12
  • Вінниця +10...+12
  • Одеса +13...+15
  • Миколаїв +13...+15
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +13...+15
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +10...+12
  • Чернігів +8...+10
  • Суми +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Дніпро +11...+13
  • Запоріжжя +11...+13
  • Донецьк +9...+11
  • Луганськ +8...+10
  • Харків +8...+10


Погода в Україні на 10 жовтня / Фото Укргідрометцентр