Потепління очікується вже цього тижня. Звичайно ж, про жодну спеку вже не йдеться. Втім, погода ще порадує українців теплом, пише 24 Канал.

Раніше В Україні вдарять заморозки: де і як довго вони будуть

Синоптик спрогнозував, коли потепліє

Ігор Кібальчич зробив прогноз на тиждень. В Україні очікується контрастна погода з коливаннями температури повітря та атмосферного тиску.

За словами синоптика, у першій половині буде досить-таки вітряно та холодно, особливо вночі. Адже погодні умови формуватимуться під впливом глибокої висотної улоговини з півночі та холодної повітряної маси арктичного походження.

Поступово, з середини тижня очікується підвищення температури повітря та ослаблення вітру,

– підкреслив Кібальчич.

Зауважимо, що згідно з прогнозом, заморозки ймовірно будуть аж до середи. Вже з четверга, 12 жовтня, очікується потепління. Так, температура повітря вночі сягатиме +6…+11 градусів, на Сході +5…0. Вдень знову пригріє до +16...+21 градуса.