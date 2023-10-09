Потепление ожидается на этой неделе. Конечно же, ни о какой жаре речь уже не идет. Впрочем, погода еще порадует украинцев теплом, пишет 24 Канал.

Раньше В Украине ударят заморозки: где и как долго они будут

Синоптик спрогнозировал, когда потеплеет

Игорь Кибальчич сделал прогноз на неделю. В Украине ожидается контрастная погода с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления.

По словам синоптика, в первой половине будет довольно ветрено и холодно, особенно ночью. Погодные условия будут формироваться под влиянием глубокой высотной котловины с севера и холодной воздушной массы арктического происхождения.

Постепенно с середины недели ожидается повышение температуры воздуха и ослабление ветра,

– подчеркнул Кибальчич.

Заметим, что согласно прогнозу, заморозки, вероятно, будут вплоть до среды. Уже с четверга, 12 октября, ожидается потепление. Так, температура воздуха ночью будет достигать +6…+11 градусов, на Востоке +5…0. Днем снова пригреет до +16...+21 градуса.