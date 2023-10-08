Синоптики прогнозируют, что столбики термометров могут опуститься до -5 градусов. Вероятно, заморозки ударят в большинстве областей.

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Заморозки накроют почти всю Украину

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье пройдут небольшие и умеренные дожди. Впрочем, днем кое-где на Юго-Востоке будут значительные осадки. Пригреет до +9...+14. Только на Юге +16...+21 градуса.

Далее, 9 октября, в юго-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье, 10 октября в северо-восточных областях и в Крыму также небольшой дождь. Кстати, в Карпатах с мокрым снегом. Между тем на остальной территории преимущественно без осадков.

Ночью 9 октября в Украине, кроме южной части, 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы (в Карпатах в воздухе) заморозки 0 – 5 градусов (I уровень опасности, желтый),

– предупредили синоптики.

Добавили, что днем ожидается +5…+10 градусов, на Юге до +15. Кстати, 8 и 9 октября порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В Украине прогнозируют заморозки / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра уже с 11 октября в Украине снова потеплеет. Днем четверга столбики термометров в большинстве областей могут снова превысить отметку в 20 градусов.