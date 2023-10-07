Ощутимое ухудшение погоды ожидается уже в воскресенье. Синоптики спрогнозировали, чего ждать украинцам, передает 24 Канал.

Обратите внимание Штормовое предупреждение и небольшой дождь: какой будет погода в Украине 7 октября

В Украине ожидаются заморозки, местами первый снег

В субботу, 7 октября, на территории нашего государства будет преимущественно без осадков. Только на Волыни и Ровенщине ночью небольшой дождь, а в северной и северо-восточной части днем небольшие и умеренные осадки.

Утром и днем в большинстве областей ожидается ветер, в частности с порывами 17 – 22 метра в секунду. Однако ночью еще +3...+10 тепла, а днем даже +14...+20. Кстати, на Закарпатье, Прикарпатье и Юге до 23 градусов тепла.

8 октября временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом,

– отметили в Укргидрометцентре.

Температура ночью и днем 6 – 13, в Каратах 1 – 6 градусов тепла, днем на Юге +15...+20.

В понедельник, 9 сентября, вероятно, без существенных осадков. Ночью ожидаются +1…+8 градусов.

В Украине, кроме Юга, на поверхности грунта, в Карпатах и в воздухе заморозки 0 – 5 градусов, температура днем 6 – 11 тепла, в южной части до +14,

– спрогнозировали синоптики.

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Заморозки прогнозируют, в частности, в Киевской области / Инфографика Укргидрометцентра

Ориентировочный прогноз погоды на 9 октября / Скриншот

Любопытно! Синоптик Игорь Кибальчич объяснил, что из-за поступления воздушных масс арктического происхождения в тыловой части высотной котловины в воскресенье на большей части территории Украины произойдет существенное похолодание, за исключением южной половины и Крыма.