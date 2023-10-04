Когда снова пригреет, и как долго будет бабье лето, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, он заметил, что октябрь в этом году ожидается умеренно теплым.

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Когда в Украине снова потеплеет

Отметим, в конце сентября синоптик прогнозировал, что с первых чисел октября в Украине снизится температура. Похолодание начнется с Запада и Севера на 4 – 7 градусов. Впрочем, среднесуточные значения все равно будут превышать норму.

Далее, во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и постепенное смещение в более южные широты. Поскольку в его пределах будут циркулировать свежие воздушные массы арктического происхождения, то по мере своего продвижения температурный фон ощутимо снизится.

Кибальчич отметил, что в этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Ночью ожидаются заморозки, а днем температура будет еле-еле превышать 13 – 16 градусов тепла.

После 18 – 20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления,

– отметил синоптик.

Добавил, что возрастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности. Что касается первого снега, то маловероятно его выпадение в октябре, за исключением высокогорных районов Карпат.

Бабье лето наступит во второй половине месяца,

– подчеркнул Кибальчич.

В то же время добавил, что его продолжительность пока определить сложно.

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