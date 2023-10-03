Игорь Кибальчич отметил, что, по данным, ведущих мировых центров, октябрь 2023 года на огромных территориях Европы, скорее всего, окажется теплым, даже по сравнению с новыми климатическими нормами.

Кстати говоря Даже до -23 градусов: возможны ли в октябре сильные морозы в Украине

Будут ли затяжные ливни в октябре

По словам синоптика, в октябре будет преобладать антициклональный характер циркуляции. Это приведет к дефициту осадков, который уже наблюдается по итогам сентября во многих регионах.

Более активные атмосферные фронты и серии циклонов возможны в северной и северо-западной частях Европы, однако преимущественно в течение первой декады месяца. В Украине осадки будут, но мало.

"Поскольку преобладание высокого атмосферного давления будет способствовать размыванию атмосферных фронтов и облачности в их пределах", – объяснил Кибальчич.

Интересно, что уже во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и постепенное смещение в более южные широты. Поскольку в его пределах будут циркулировать свежие воздушные массы арктического происхождения, то по мере своего продвижения температурный фон ощутимо снизится.

В этот период Украина также ощутит первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем будет чуть превышать +13…+16. Соответственно, вероятность осадков окажется минимальной,

– подчеркнул синоптик.

Далее уже с 18 – 20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. Тогда и возрастет вероятность дождей и значительно увеличится количество облачности.

Кибальчич подытожил, что всего за месяц количество осадков по Украине составит 25 – 60 миллиметров, что ниже нормы на 15 –35. В западных областях и в Карпатах может выпасть 65 – 110 миллиметров, что около нормы.