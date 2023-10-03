Ігор Кібальчич зазначив, що, за даними провідних світових центрів, жовтень 2023 року на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.

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За словами синоптика, упродовж жовтня переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах.

Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, однак, переважно протягом першої декади місяця. В Україні опади будуть, але мало.

"Оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах", – пояснив Кібальчич.

Цікаво, що вже у другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурний фон відчутно знизиться.

У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною,

– підкреслив синоптик.

Далі, вже з 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Тоді і зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності.

Кібальчич підсумував, що загалом за місяць кількість опадів по Україні становитиме 25 – 60 міліметрів, що нижче за норму на 15 – 35. У західних областях та у Карпатах може випасти 65 – 110 міліметрів, що близько норми.