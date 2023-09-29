Чи ще збережеться тепло, або ж прийде сильне похолодання та затяжні зливи, розповідає 24 Канал.

До слова Жовтень розпочнеться дощем: у яких областях литиме

Яка буде погода у жовтні 2023

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що середня місячна температура буде у межах +7...+13 градусів. До речі, це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів. У Карпатах традиційно більше, зокрема, 77 – 101. Втім, це у межах норми.

Попередніми прогнозами на жовтень у коментарі NV поділилася синоптикиня Наталія Птуха. Зазначила, що певні зміни погоди уже прогнозують.

По-перше, в плані температури вони більше будуть виражатися, саме в перших числах жовтня. Там, знов таки, надійде поле високого тиску, антициклон, але повітряні потоки вже будуть північні, і це трошки знизить температурні показники,

– пояснила Птуха.

Додала, що на опади 3 жовтня вже є якийсь натяк, навіть 2-го в західних областях. У цей час очікується вже трохи більше дощів, а ще перебудова всіх синоптичних процесів.

Вже не буде таким тривалим саме антициклон, нарешті настане час дощів, яких передусім варто чекати на Півночі та на Заході,

– підкреслила синоптикиня.

Зауважила, щодо температури на початок жовтня поки конкретні цифри складно назвати. Однак, якщо порівнювати з теперішньою, знизиться десь на 7 градусів.

Тобто якщо тепер до +28, то на початку жовтня буде приблизно +20 в денні години,

– зазначила Птуха.

Водночас наголосила, що це також залежить від регіону. Адже на Півночі та Заході зниження температури може бути більш відчутним. Тим часом на Півдні – не таким значним. Там ще можуть залишатися високі значення.