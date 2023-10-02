Ігор Кібальчич розповів, що у жовтні погодні умови на території України зазвичай мають досить-таки мінливий, динамічний характер. Нерідко спостерігаються значні коливання температури, поривчастий вітер та опади. Зокрема, від дощу і граду до снігу та крижаної крупи.

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Чи будуть у жовтні сильні морози

За словами синоптика, у другий місяць осені часто активізується циклонічна діяльність. Загалом відбувається перебудова атмосферних процесів в Атлантико-Європейському регіоні із загальною тенденцією до посилення західного перенесення повітря.

Заморозки для жовтня є типовим явищем, а у третій декаді місяця іноді встановлювалися тріскучі морози, коли стовпчики термометрів опускалися місцями до -23…-17 градусів. В окремі роки (за винятком південної половини) відзначалися хуртовини, ожеледні явища та налипання мокрого снігу,

– розповів Кібальчич.

Водночас наголосив, що у зв'язку зі зміною клімату, за останні 10 – 15 років погода у жовтні стала помітно м'якшою, з вищим температурним фоном та менш вираженою амплітудою впродовж місяця.

Синоптик зауважив, що провідні світові центри погоди та чисельні прогностичні моделі показують, що у 2023-му жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.

В Україні з перших чисел жовтня температура знизиться, починаючи з західних та північних областей на 4 – 7 градусів. Втім, за словами Кібальчича, середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму.

Вже у другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Синоптик пояснив, що скільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температура відчутно знизиться.

У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16 градусів,

– підкреслив Кібальчич.

Додав, що вже після 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. У цей час зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності.