Когда ждать сильного похолодания и в каких регионах прогнозируют самую низкую температуру, ссылаясь на синоптиков, рассказывает 24 Канал. Заметим, возможно, что +20 не будет уже даже на Юге.

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В Украине сильно похолодает

Синоптики прогнозировали, что 6 октября ночью в Одесской, Николаевской области и местами на Севере, днем на Левобережье, а еще 7 октября в северо-западных и северных областях небольшой дождь. На остальной территории – без существенных осадков.

"Температура ночью 6 октября 7-12 градусов, 7 октября 3-8 тепла, днем 14-19. В южной части ночью 10-16, днем 17-23", – отметили в Укргидрометцентре.

В воскресенье в большинстве областей Украины пройдут дожди. Впрочем, еще будет достаточно тепло. Ночью +10...+15, днем до +19. В западных и северных областях в течение суток +7…+12.

Любопытно, что в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом при температуре 1 – 6 градусов тепла.

Заметим, что по предварительным прогнозам на картах, уже с понедельника температура значительно упадет. Так, в большинстве областей ночью ожидается только +3...+5 градусов. В ряде областей даже днем только до +9.

Уже традиционно теплее всего будет на Юге. Правда, и там уже без жары. Так, ночью +6...+8. Днем максимум +16 градусов.

Кстати, такую температуру прогнозируют и на вторник, 10 октября. Так что одевайтесь теплее, на улице будет холодно.

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Ориентировочный прогноз погоды на 9 октября / Скриншот из Укргидрометцентра