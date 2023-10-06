Коли ж чекати сильного похолодання і в яких регіонах прогнозують найнижчу температуру, з посиланням на синоптиків, розповідає 24 Канал. Зауважимо, ймовірно, що +20 не буде вже навіть на Півдні.

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В Україні сильно похолодає

Синоптики прогнозували, що 6 жовтня вночі на Одещині, Миколаївщині та подекуди Півночі, вдень на Лівобережжі, а ще 7 жовтня у північно-західних та північних областях невеликий дощ. На решті території – без істотних опадів.

"Температура вночі 6 жовтня 7 –12 градусів, 7 жовтня 3 – 8 тепла, вдень 14 – 19. У південній частині вночі 10 – 16, вдень 17 – 23", – зазначили в Укргідрометцентрі.

У неділю в більшості областей України пройдуть дощі. Втім, ще буде доволі-таки тепло. Вночі +10...+15, вдень до +19. У західних та північних областях протягом доби +7...+12.

Цікаво, що у Карпатах очікується дощ з мокрим снігом за температури 1 – 6 градусів тепла.

Зауважимо, що за попередніми прогнозами на картах, уже з понеділка температура значно впаде. Так, у більшості областей вночі вже очікується лише +3...+5 градусів. У низці областей навіть вдень тільки до +9.

Уже традиційно найтепліше буде на Півдні. Щоправда, і там вже без спеки. Так, вночі +6...+8. Вдень максимум +16 градусів.

До речі, таку температуру наразі прогнозують і на вівторок, 10 жовтня. Тож одягайтеся тепліше, на вулиці буде холодно.

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Орієнтовний прогноз погоди на 9 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру