Сентябрь в Украине оказался особенно теплым – в частности, в столице зафиксировали самую высокую среднемесячную температуру с 1881 года. Однако октябрь принес за собой совсем другие погодные условия.

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Чего ждать в ближайшие дни

В течение недели температура все еще будет оставаться относительно высокой для октября. Однако уже с воскресенья синоптики прогнозируют похолодание. Всю Украину 8 октября накроют дожди, которые принесут ухудшение погодных условий в некоторых регионах.

Украинцам стоит ожидать значительного похолодания / Укргидрометцентр

Днем в западных и северных областях этот день опустится в среднем до 9 – 12 градусов. На Юге в это время сохраняется стабильно высокая температура – как для осенних дней.

На следующий день, в понедельник 9 октября, холод все же придет во все области Украины. Днем в южных регионах синоптики прогнозируют 8 – 12 градусов, а на остальной территории страны следует ожидать 5 – 8 градусов. Ночью шкала термометра на подавляющей части Украины будет опускаться до 3 – 5 градусов, на Юге же будет 5 – 8 градусов. При этом небо будет облачным, но с прояснениями. Возможен небольшой дождь.

Какая будет погода в понедельник 9 октября / Укргидрометцентр